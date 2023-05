Andrea Lo Cicero | Vladimir Luxuria spegne le accuse di omofobia

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 maggio 2023)Loè stato un campione della Nazionale Italiana di rugby e nel 2016 si è candidato come assessore di Virginia Raggi. In quel periodo i media – probabilmente per metterlo in difficoltà – gli rinfacciarono un passaggio della sua autobiografia che aveva pubblicato ben nove anni prima (nel 2007) dove usò un termine dispregiativo: la f-word. “Io uso solo il paradenti” – si legge nel libro diLo– “non ho altre protezioni, le trovo stupide. Non sarebbe rugby. Devi essere te stesso, senza alcun aiuto. Ci sono molti giocatori, specie quelli più giovani di me, che usano le protezioni per le spalle. Roba da fr0cetti”. Interpellato dai microfoni de La Zanzara qualche giorno dopo,Loha chiesto immediatamente scusa: “Ho fatto convegni su bullismo e ...