Andrea Anastasi alla vigilia della finale dei Playoff Challenge

(Di giovedì 11 maggio 2023) Doppia seduta di lavoro oggi per i Block Devils, sabato sera la sfida contro la Vero Volley Monza che assegna un posto in Europa. Il tecnico bianconero: “Dobbiamo essere consci del fatto che la partita di sabato ha un valore importante, è unadove saranno in campo le due squadre che hanno dimostrato qualcosa in più in questo torneo. Sono molto felice di giocare questa partita a Perugia. Sarà l’ultima garastagione, la mia ultima gara qui a Perugia. Spero che il pubblico risponda presente e penso che sabato ci divertiremo” – Doppia seduta al PalaBarton per la Sir Safety Susa Perugia.Si avvicina l’ultima faticastagione per i Block Devils attesi sabato sera alle ore 19:30 a Pian di Massiano ddei Playoff Challenge contro la Vero Volley Monza, match che chiude l’annata ...