In un noto programma spagnolo di Antena 3 è stato definito "Il Maradona del" . Axi Muniain ha incantato il pubblico con le sue acrobazie. Nelle ultime settimane è stato intervistato da numerosi programmi tv spagnoli e sulla rete i video che lo ritraggono in azione stanno ...Sarebbe presente, infatti,una percentuale sulla futura rivendita a favore del Lille. Questo ... attenzione alle tavole da... che interagisce con i clienti nel suoHotel, tra arrivi e partenze. Uno spaccato di oggi, tra ... Con questa pubblicazione, Piotta annunciail tour estivo che lo porterà in giro per tutta ...

Anche il surf ha il suo Maradona: le imprese incredibili di Axi Muniain Corriere dello Sport

In un noto programma spagnolo di Antena 3 è stato definito "Il Maradona del Surf". Axi Muniain ha incantato il pubblico con le sue acrobazie. Nelle ultime settimane è stato intervistato da numerosi pr ...Portarsi a casa una medaglia ai Giochi, in un paese come l'Italia, aiuterebbe molto me, il surf italiano e le nuove generazioni ...