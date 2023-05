Amministrative a Morcone | l’appello al voto del candidato sindaco Ciarlo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa campagna elettorale diè giunta al rush finale. Mancano, infatti, pochi giorni alle elezionidel 14 e 15 maggio, quando in cui i cittadinisi saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Dopo aver incontrato la comunità nelle diverse aree del territorio, la lista “Cambiamo” ed ilLuigino, sono pronti per gli ultimi momenti di confronto che segneranno ufficialmente la fine della campagna elettorale: quello di Cuffiano di questa sera e, infine, quello di domani a Piazza Manente alle ore 21:00. “E’ stato un mese impegnativo ma ricco di emozioni, – ha commentato il– abbiamo avuto ...

... la presentazione delle liste fa entrare nel vivo la competizione elettorale per le. ... le urne saranno aperte solo in 14 comuni e tutti sotto i 15.000 abitanti: Montesarchio,, ...Elezioni2023 in Campania: nessun capoluogo al voto ma tante città importanti. ... dove le urne saranno aperte solo in 14 comuni e tutti sotto i 15.000 abitanti: Montesarchio,, ...... la presentazione delle liste fa entrare nel vivo la competizione elettorale per le. ... le urne saranno aperte solo in 14 comuni e tutti sotto i 15.000 abitanti: Montesarchio,, ...

Amministrative a Morcone, l'appello al voto del candidato sindaco ... anteprima24.it

A Morcone si gioca uno dei match elettorali più sentiti in assoluto tra quelli in programma nel Sannio. A sfidare l’attuale sindaco Luigino Ciarlo, ...Ottima la risposta dei cittadini morconesi alla prima serata di presentazione della lista “Morcone Futura”, ieri sera al centro Universitas. Una sala gremita di persone ha accolto con entusiasmo i can ...