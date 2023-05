Amici | Maddalena Svevi rompe il silenzio | le prime dichiarazioni dopo la sua eliminazione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023)la fine del suo percorso adfinalmente il: ecco cosa ha dichiarato in un lungo postSvevo è stata una delle protagoniste di questa nuova edizione didi Maria De Filippi. Cattura subito la tensione del suo professore EmanuelLo attirando invece subito le antipatie della maestra Alessandra Celentano. Per chi conosce e segue il programma da tempo sa perfettamente che la maestra è veramente tanto esigente: tecnica, linea, musicalità sono solo alcuni dei requisiti che richiede. Riuscita a conquistare la maglia del serale,viene messa in continuo paragone con Isobel, per l’appunto, allieva della Celentano. Secondo la stessa maestra, la competizione tra le due non ha fatto ...