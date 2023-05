Amici 22 | Isobel Kinnear si commuove durante il daytime | Mattia Zenzola rivela | Da quando c' è lei è arrivato il sole

Regolamento della Finale di22: come votare e come funzionano le sfide Mentre gli allievi si ... I quattro allievi finalisti Wax,, Mattia e Angelina , inoltre, non gareggeranno tutti ...22 finale:e il suo bellissimo percorso Dopo Mattia Zenzola , oggi tocca arivivere il suo percorso nella Scuola di Canale 5. La ballerina australiana dal 2019 ha tentato di ...... Arisa , che sarebbe pronta a lasciare, e nel singolo 'Non vado via' sottolinea l'importanza ... Chi vincerà tra Wax, Angelina,e Mattia

Amici 22, Isobel Kinnear incredula: "Non mi aspettavo di arrivare fin qui..." ComingSoon.it

Durante il daytime di Amici 22 di ieri, mercoledì 10 maggio, Isobel Kinnear ha assistito al riepilogo del suo percorso nella scuola e si è commossa. Mattia Zenzola l'ha però consolata. Ecco cosa ha de ...Andiamo a vedere la somiglianza tra Isobel di Amici 22 e la professoressa Lorella Cuccarini da giovane. I dettagli.