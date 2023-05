Altroconsumo | zucchero aumentato del 59% in un anno

...hanno spinto molti produttori a destinare il raccolto alla produzione di etanolo rendendo più scarsa (e costosa) la materia prima disponibile per la produzione di. L'analisi...Va puntualizzato comunque che questo dolce a base di latte,, uova e panna, il gelato fatto ... attenzione al rapporto qualità - prezzo Come scegliere la macchinaci informa che in ...gia' dall'esercizio 2020 - 21 attinge alle proprie riserve per ripianare le perdite a ... della focalizzazione sulle materie prime alimentari (caffe', cacao, te' edi canna) ...

Prezzo dello zucchero: +60% in un anno Altroconsumo

A marzo 2022 un chilo di zucchero di barbabietola costava in media 0,86 euro, a marzo 2023 costa 1,36 euro e il prezzo è in continua e costante crescita ...Sebbene il costo al chilo dello zucchero sia piuttosto contenuto, sugli scaffali di supermercati, iper e discount il prezzo ...