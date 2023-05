Alto impatto a Licola dopo le proteste | controlli a raffica su strada

(Di giovedì 11 maggio 2023) Scattano imare, sulla fascia costiera di Giugliano. Questa mattina i poliziotti del locale commissariato, guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella, hanno effettuato un’operazione ad “” lungo la litoranea e nella zona tra via Stella Maris e via Domitiana.lea veicoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...stancheremo mai di ricordare ai media e alle Istituzioni la netta differenza in termini di... Nella foto in: Umberto Roccatti, Presidente Anafe... tra i quali il progetto 'Incon le ruote' portato avanti dall'associazione 'La casa di sabbia'... 34/2023 ha previsto una serie di misure per mitigare l'incidenza dei costi dell'energetico ......3 milioni ( - 5,6%) e commissioni variabili ridimensionate nell'(5 milioni, - 63,3%) per ...dei nostri professionisti e del crescente bisogno di consulenza da parte della clientela di...

Alto impatto a Secondigliano e a San Pietro a Patierno TERRANOSTRA | NEWS

Il farmaco permette la riduzione significativa dell’attività di malattia diminuendo allo stesso tempo l’utilizzo del cortisone ...In classe stiamo approfondendo un percorso di educazione alimentare che riguarda le abitudini di una sana alimentazione e la sostenibilità delle nostre scelte. Abbiamo letto vari articoli sulla dieta ...