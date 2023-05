Alpini | l’adunata della verità | a Udine dopo il caso di Rimini arriva il vademecum anti-molestie

a Udine, il piano per'autostrada e i percorsi alternativi Navette, bus e treni, ecco come raggiungeredeglidi Udinedegli, ecco dove parcheggiare a Udine ......artigianato friuli Naturalmente Artigianato notizie brugnera notizie friuli Ultime Notizie Naturalmente artigianato in Friuli con 25 espositori a Villa Vardadegli, prolungato'orario ...a Udine, il piano per'autostrada e i percorsi alternativi Navette, bus e treni, ecco come raggiungeredeglidi Udinedegli, ecco dove parcheggiare a Udine In ...

Arriva l’adunata degli alpini a Udine Il Post