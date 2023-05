Almanacco del 11-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023)del giorno siamo a mercoledì 10 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Buona giornata la Chiesa oggi ricorda da Beata Beatrice D’Este il nome Beatrice continua il nome latino Beatrix molto comune tra i primi cristiani in virtù del suo significato c’è colei che rende felice Bea ci vogliono a Beatrice ai tempi dell’università carina ma questi sono il nome è dicevamo che ci sono effetti personali di cui non è bene Parlare in questa apertura di giornata sono nati oggi Fred Astaire Miuccio Prata è Bono Vox Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi buon compleanno a Salva Roberto e Michela e Silvia e Mauro insieme anche a insomma anche come si può dire a tutta la truppa è Lorenzo Eleonora ci tutto c’è proprio una grossa Laura C’è proprio il nome ci chiedono di fare gli auguri anche al cane neve che oggi compie 2 anni e va bene facciamo gli ...