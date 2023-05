Alluvione | Cna | “Si decida il rinvio di ogni scadenza burocratica e fiscale”

(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA – “Fare presto!”. È l’appello che lancia la CNA alle istituzioni nazionali e locali impegnate ad affrontare l’emergenza. “Una volta perimetrate le zone coinvolte dal disastro per certificare i danni, si deve evitare che questa emergenza possa finire invischiata nei consueti lacci e lacciuoli burocratici”, prosegue la nota. “Se si vuole ripristinare la normalità delle imprese, occorre assegnare al più presto sostegni e anticipi destinati ad affrontare i problemi più urgenti”, chiede la Confederazione. “Soprattutto – conclude CNA – dev’essere rapidamente varata una moratoria sui mutui e rinviatain capo alle imprese e ai cittadini delle aree flagellate dalla calamità”. L'articolo L'Opinionista.

Alle aziende romagnole colpite dall'dei giorni scorsi servono subito aiuti e risarcimenti: a chiederli al governo è la, per voce di Dario Costantini, presidente nazionale, che insieme ...Nell'ambito dell'emergenzaMassimo Isola, assieme al vicesindaco Fabbri, nei giorni ...Tavolo dedicato allo Sviluppo economico oltre ai presidenti nazionali della Confartigianato e della. ...Nell'ambito dell'emergenzaMassimo Isola, assieme al vicesindaco Fabbri, nei giorni ...Tavolo dedicato allo Sviluppo economico oltre ai presidenti nazionali della Confartigianato e della. ...

Alluvione in Romagna, CNA Forlì-Cesena attiva una raccolta fondi CNA

Imola. Iniziativa solidale di Conad per le famiglie colpite dall'alluvione con sconti per gli elettrodomestici da sostituire ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...