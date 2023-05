(Di giovedì 11 maggio 2023) Migliaia di persone, bambini, donne, uomini, sono ammassati in questi giorni lungo l' imponente muro voluto da Trump altra. Dopo quasi tre anni stanno per aprire i ...

Sono stato in un rifugio pere poi, vedendo che il Ttitolo 42 termina , ho fatto lo sforzo di tornare e vedere se riesco entrare" racconta un migrante colombiano. Cosa succederà Risponde ...Non è ancora chiusa la polemica sui, che arriva una doccia fredda da Parigi: rinviata a ... Intanto, la decisione rischia di aprire nuovi attriti, e l'Italia inizia già a mettersi in. ...La zona è stata messa in, le persone invitate a cercare riparo. I morti dunque sono lo ... e fermare quello che è diventato il principale punto di partenza dei flussi diche sbarcano ...

Allerta migranti al confine tra Stati Uniti e Messico - VIDEO TGLA7

Resta alta l'allerta anche in vista del fine settimana: il ministro per la Protezione Civile in provincia di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena ...Da mesi aumentano gli arrivi di migranti al confine tra Messico e Stati Uniti aspettando la fine dell’articolo 42, ufficiale a partire da oggi, giovedì 11 maggio. Introdotto a marzo 2020 dall’amminist ...