All’Asl Avellino 42 nuove assunzioni | stabilizzazione anche dei precari del covid

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVia Libera all’assunzione di 42 unità di personale sanitario. L’ASL, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in applicazione alla Legge 234/2021, al fine di rafforzare strutturalmente i suoi servizi e consentire di valorizzare le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio durante l’emergenza sanitaria19, ha concluso le procedure concorsuali riservate, nel rispetto del 50% dei posti disponibili nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2021/2023, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Si tratta di un grande risultato per l’Azienda Sanitaria Locale che, tramite le procedure di, rafforza il proprio organico di 42 unità, di cui: 22 Operatori Socio Sanitari 14 infermieri 2 tecnici di ...