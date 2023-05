La medaglia d'oro al valor militare del Comune di(Cuneo) è statanell'ufficio del sindaco al primo piano del palazzo comunale. Lo rende noto l'amministrazione comunale, precisando che l'effrazione si è verificata nel fine settimana. La ...Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie"Sono scosso per quanto accaduto. Tale gesto è di una gravità inaudita per il valore storico e culturale che la Medaglia d'Oro riveste per la nostra Città". Così Maurizio Marello , sindaco albese per ...

Alba, rubata al sindaco la medaglia d'oro alla città per i "23 giorni di libertà" celebrati da Fenoglio La Repubblica

Il furto nell'ufficio del sindaco al primo piano del palazzo comunale. E' avvenuto nel fine settimana. Il riconoscimento era stato dato nel Dopoguerra per la lotta partigiana ...