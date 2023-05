Al via il riammodernamento dell’impianto di compostaggio di Salerno

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Avranno inizio domani alle ore 9.30 i lavori per ildidel Comune disito in via Andrea De Luca alla Zona Industriale di. Saranno presenti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco diVincenzo Napoli, Vincenzo Bennet amministratore unico diPulita che gestisce l’impianto. Quello diè un impianto strategico per il trattamento ecosostenibile dei rifiuti organici trasformati in ammendante per l’agricoltura e l’energia elettrica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... Attilio Cappa, rende noto chedei Liguri Bebiani sarà totalmente chiusa al traffico veicolare nei giorni 15, 16 e 17 maggio per consentire i lavori die messa in sicurezza dell'...... Attilio Cappa, rende noto chedei Liguri Bebiani sarà totalmente chiusa al traffico veicolare nei giorni 15, 16 e 17 maggio per consentire i lavori die messa in sicurezza dell'...... portiamo avanti la battaglia per la realizzazione di questi nuovi impianti diin ... si procederà quanto prima con l'esecuzione', assicura il Comunesocial. Seggovia Corno alle ...

Al via riammodernamento impianto compostaggio di Salerno ... Agenzia ANSA

Avranno inizio domani alle ore 9.30 i lavori per il riammodernamento dell'impianto di compostaggio del Comune di Salerno sito in via Andrea De Luca alla Zona Industriale di Salerno. (ANSA) ...L’assessore al Traffico e Parcheggio, Attilio Cappa, rende noto che via dei Liguri Bebiani sarà totalmente chiusa al traffico veicolare nei giorni 15, 16 e 17 maggio per consentire i lavori di riammod ...