Al Bano | festa di compleanno rovinata? La lite tra Romina Power e Loredana Lecciso rischia di rovinare i festeggiamenti in tv

(Di giovedì 11 maggio 2023) Non c'è mai pace a casa di AlCarrisi . Secondo le ultime indiscrezioni del gossip , infatti, la presenza diallo show evento che si terrà all' Arena di Verona per festeggiare ...

... pensai al suicidio' Al, compleanno rovinato: lite tra Romina Power e Loredana Lecciso Il 18 maggio nella splendida cornice veronese è in programma una grandeper il cantante pugliese, ...A quanto pare, però, per non guastare il clima dila Lecciso avrebbe deciso di restare in disparte anche per il bene dei suoi figli. Foto: Kikapress Music: KorbenNon si tratta di Jasmine , la secondogenita 22enne che la 50enne ha avuto da Al, padre anche ... Ora, finalmente è arrivata lasotto il caldo sole del Kenya. Tags: brigittacazzanomatrimonio ...

Al Bano, festa di compleanno rovinata La lite tra Romina Power e Loredana Lecciso rischia di rovinare i feste leggo.it

Non c’è mai pace a casa di Al Bano Carrisi. Secondo le ultime indiscrezioni del gossip, infatti, la presenza di Loredana Lecciso allo show evento che si terrà all’Arena ...Non c’è mai pace a casa Carrisi. Secondo gli ultimi gossip la presenza di Loredana Lecciso allo show evento che si terrà all’Arena di Verona per festeggiare gli 80 anni ...