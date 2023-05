Ainett Stephens | la dea dell' estate | il suo primo scatto bollente ti farà perdere la testa!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023)è la "Gatta Nera" del "Mercante in Fiera" e ha infiammato i social con unoche la ritrae in bikini. La showgirl ha condiviso alcune foto scattate in Thailandia, mostrandosi al massimoa sua forma fisica e suscitando i complimenti dei fan. Nonostante sia unae showgirl più ricercate, l'ex Gieffina non ha fatto trapelare nulla sulla sua vita privata. Scopriamo di più su di lei e sulla sua vita privata. Di cosa parla questo articolo... -posta foto in bikini - Molto riserbo sulla sua vita privata - Ha suscitato molti commenti positivi per la sua bellezza - Non si sa se abbia un compagno - Continua a godersi il clima thailandese senza annunciare nulla di nuovo sulla sua vita ...