Aigrim | per ristorazione autostradale a rischio servizi a consumatori su tutta la rete

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. - "Costi delle concessioni elevatissimi, necessità di disporre di personale operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, investimenti che scontano tassi di interesse molto alti, incassi in ...

ha ufficialmente chiesto al Governo l'avvio di un confrontoindividuare misure di intervento in grado di salvaguardare un settore che rappresenta uno dei principali biglietti da visita...... sottolinea il presidente di. Il timore di Biasoni è che non vi sia uno stimolo alla concorrenza ma solo un effetto sul livello dei prezzi. "Prima bisogna creare le condizionifar crescere ...ha ufficialmente chiesto al Governo l'avvio di un confrontoindividuare misure di intervento in grado di salvaguardare un settore che rappresenta uno dei principali biglietti da visita...

Aigrim, per ristorazione autostradale a rischio servizi a consumatori ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...