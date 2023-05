(Di giovedì 11 maggio 2023) L'ex calciatore argentino non ha capito la scelta del mister del Manchester City di non apportare modifiche alla squadra nella sfida d'andata delle semifinali contro ilMadrid.

Sergio Aguero non ha ben compreso alcune scelte del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nel corso della semifinale d'andata di Champions League disputata contro il Real Madrid.

Aguero critica Guardiola per i cambi non fatti col Real: “Non capisco” ItaSportPress

