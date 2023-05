(Di giovedì 11 maggio 2023) “Non possiamo ignorare ildi aiuto che ci arriva in queste ore direttamente dalla Toscana, dove l’UnioneSanitari lancia l’ennesimo allarme violenze, dopo l’ultimo vergognoso episodio, che ha visto un infermiere, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorso, subire una triste aggressione, addirittura da parte di due pazienti in evidente stato di agitazione, all’interno del reparto di psichiatria del San Luca di Lucca”. Inizia così l’ennesima denuncia espressa da Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, ilUp: “Ancora una volta sono i nostri professionisti a subire le ritorsioni delle enormi lacune di un Sistema Sanitario letteralmente allo ...

... fino ai furti,e quanto di più ci possa essere per descrivere gli immigrati ...prevalentemente da donne sole come le georgiane o le moldave che dominano il mondo dell'assistenza...Inizia così l'ennesima denuncia espressa da Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Upinfermieri, il Nursing Up: "Ancora una volta sono i nostri professionisti a subire ...insultioperatori sono seguiti danneggiamenti a quello che ha trovato vicino a lui, ... Dall'inizio dell'anno sono state 21 le segnalazioni difisiche e verbali arrivate dagli ...

Aggressioni agli infermieri, il Nursing Up: “Raccogliamo il grido d’allarme dell’Unione Autonoma degli Operatori Sanitari” Italia Sera

Avevano aggredito e rapinato un ragazzo di 16 anni nei pressi di un McDonald's. Al fine di contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti e di bullismo nel capoluogo viterbese, personale della Pol ...Un ragazzo poco più che maggiorenne si è scagliato contro il personale. Dall’inizio dell’anno sono state 21 casi di violenze fische ...