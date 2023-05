Ag Laurientè | “Interesse Napoli? Sarebbe un tridente da urlo con Kvara e Osimhen”

... agente tra gli altri di Armanddel Sassuolo. "Laurienté Veniva da un contesto ... L'di Giuntoli Preferisco non dare riscontro. Fa piacere sapere l'di club importanti, del ...Fa piacere sapere l'di club importanti, del Napoli che ha vinto lo scudetto e di una società che cresce di anno in anno. Lui ha il potenziale per giocare partite importanti come quelle che ...Notizie Calcio Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Meloni , agente tra gli altri di Armand Laurienté del Sassuolo: ...