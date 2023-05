AEW | Un grande nome potrebbe esibirsi a All In

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 11 maggio 2023) La AEW è senza dubbio in un ottimo periodo di forma. Dopo la crisi dovuta a Brawl Out la federazione di Kahn è riuscita a risollevarsi e pare imminente l’annuncio di un nuovo show e di un accordo miliardario con la Warner Bros. Kahn e soci però nel mentre dovranno preparare con cura All In, evento che si svolgerà a Wembley ad Agosto, e pare che si stiano già organizzando per farlo. Secondo Dave Meltzer infatti la AEW avrebbe accertato la presenza di una All In. “Will Ospreay a Wembley?” Secondo Dave Meltzer ad oggi è previsto che la star della NJPW Will Ospreay faccia parte dello show. Chiaramente questa notizia è importante non solo perchè questo farà sì che il pubblico di Wembley avrà un eroe di casa da tifare, ma anche perchè la cosaportare a un vero e proprio dream match. Gli avversari che Ospreay ...