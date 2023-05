AEW: Si rivede Miro a Dynamite, il bulgaro alla ricerca di Tony Khan così come Thunder Rosa Zona Wrestling

Thunder Rosa ha fatto il suo ritorno nell'ultima puntata di AEW Dynamire, dopo non essersi fatta vedere per diversi mesi.Miro si è fatto rivedere per la prima volta dopo mesi nella puntata di AEW Dynamite vista questa notte, nella sorpresa generale.