(Di giovedì 11 maggio 2023) Una rivalità che va avanti da anni quella tra Kennye Jone che sembra non finire mai, con i due che ciclicamente tornano ad affrontarsi quasi sempre inmemorabili, con una piccola macchia in occasione del loro deathdi Revolution 2021 con unche fece discutere per mesi. I due nelle ultime settimane sono tornati in contatto, ma questa volta sono coinvolte le rispettive stable, con il Blackpool Combat Club che ha più volte assalito l’Elite in maniera bruta, con l’attacco più clamoroso che rimane quello che ha visto coinvolto Don Callis, colpito con un cacciavite che l’ha costretto a molteplici punti di sutura e una ferita che a distanza di settimane porta ancora sulla fronte. Perché? Dire che traè stato un ...

AEW: Finale shock nella gabbia, un tradimento inaspettato decide il match tra Omega e Moxley Zona Wrestling

