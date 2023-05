AEW | CM Punk ha scelto l’avversario per il ritorno e non è Chris Jericho

(Di giovedì 11 maggio 2023) CMsta per tornare alla All Elite Wreslting e sono state lanciate alcune idee per il suo potenziale. Come riportato di recente da Fightful, CMsarà l’assoluta star del nuovo show Collision. Sembra che i due hanno persino avuto quello che è stato definito un “incontro produttivo” nelle scorse settimane in Florida. Tuttavia, ci è stato riferito che CMha proposto un altro avversario per il suoFonti vicine ahanno indicato che è sempre più interessato a lavorare con Samoa Joe. Joe non lotta in All Elite Wrestling TV da AEW Revolution, quando ha ceduto il titolo TNT a Wardlow. Tuttavia, ha partecipato regolarmente agli show Ring of Honor in quanto campione TV anche di quella compagnia. Samoa Joe e CMnon si affrontano ...

