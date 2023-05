AEW | CM Punk citato durante Dynamite | il suo ritorno si avvicina?

(Di giovedì 11 maggio 2023) Otto mesi fa, CMha vinto il titolo AEW per la seconda volta, prima di arrabbiarsi con alcuni colleghi e, presumibilmente, di avere un alterco fisico con loro nel backstage. Da allora la Straight Edge Superstar è stata assente dalla AEW, in parte a causa dell’incidente di All Out, ma anche perché era a casa per riprendersi da un intervento chirurgico. Un riferimento a CMOra cheè stato autorizzato a lottare di nuovo, l’impossibile sembra essere diventato inevitabile. Il due volte campione della AEW dovrebbe tornare nella compagnia nelle prossime settimane, probabilmente a Collision, il nuovo show del sabato della AEW di cui si parla da settimane e che probabilmente sarà l’oggetto dell’annuncio di Tony Khan nella prossima puntata di. Un’ulteriore prova del ...

Le ultime su AEW Collision: 1 miliardo da Warner Bros, CM Punk vs ... The Shield Of Wrestling

Durante la scorsa notte, la AEW ha messo in scena un nuovo episodio di Dynamite ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), dopo lo show, la federazione ha annunciato un grande match per Double or Nothing ...CM Punk won the AEW Title for the second time before going off on some of his colleagues and allegedly getting into a physcial altercation with them backstage. The Straight Edge Superstar has been ...