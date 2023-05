Addio al regista Enrico Oldoini | ideò Don Matteo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 maggio 2023) È morto a 77 annie sceneggiatore, era stato autore di alcune delle commedie cinematografiche di maggiore successo degli anni ’80 e ’90. Sua l’invenzione di Don, fiction della quale aveva diretto tutti gli episodi della prima stagione e in parte della terza con Terence Hill protagonista. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato anche in diretta tv da Carlo Conti durante la cerimonia per la consegna dei premi David di Donatello e il pubblico presente nello studio di Cinecittà ha tributato un applauso in ricordo dell’artista. Ha lavorato per registi come Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri, Bruno e Sergio Corbucci. Adsi deve anche la regia di altre serie tv di successo, come Un passo dal Cielo con ...