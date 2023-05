Lutto nel mondo della cultura siciliana: è morto Gioacchino Lanza Tomasi di Lampedusa,italiano ed esperto di teatro d'opera e del melodramma , direttore onorario dell'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dell'omonimo premio letterario. Aveva 89 anni ed è deceduto , ...Secondo l'accusa (che si avvale anche della perizia di un, Alexander Stewart, definito "criminale" dallo stesso Sheeran) sarebbe invece una prova della cattiva fede del cantautore. "Se ...Frugando nella biblioteca della caserma trovai, Mr Chips! di James Hilton, una storia ... Adorno, naturalmente, lo avrebbe detestato, come detestava un po' tutto, a cominciare, lui, dal ...

Addio al musicologo siciliano Gioacchino Lanza Tomasi di Lampedusa Gazzetta del Sud

Lutto nel mondo della cultura siciliana: è morto Gioacchino Lanza Tomasi di Lampedusa, musicologo italiano ed esperto di teatro d’opera e del melodramma , ...Si è spento in serata nella sua casa dove era tornato dopo un ricovero all'ospedale Buccheri La Ferla. In ospedale era rimasto per alcuni giorni per problemi polmonari e cardiaci.