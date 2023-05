Adani a bordo campo | reazione dalla Curva della Juventus | avete sentito il coro? VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) Gara importante per la, che all’Allianz Stadium di Torino sfida il Siviglia per la gara d’andatasemifinale di Europa League, una competizione che potrebbe rivitalizzare la stagione bianconera, dopo le cocenti delusioni vissute in campionato, dominato dal Napoli, e in Champions League, eliminata alla fase a gironi.Siviglia di Europa League su Rai 1 La partita sarà trasmessa anche in chiaro sulle frequenze di Rai 1 e aci sarà anche l’ex commentatore di Sky e ora in Rai, Daniele. Il rapporto tra l’ex calciatore di Inter e Fiorentina e tutto l’ambiente juventino non è per nulla dei migliori e laha voluto sottolinearlo con unnei confronti ...