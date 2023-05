Aci | bene mettere mano al superbollo auto

(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA – “Finalmente! Come preannunciato dal viceministro Maurizio Leo, dopo ben 11 anni, si mettealdell’, una tassa tanto iniqua quanto inutile”. Lo afferma in una nota il presidente dell’mobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, facendo riferimento all’indicazione arrivata nei giorni scorsi in audizione dal viceministro dell’Economia. “Un grande grazie – prosegue Sticchi Damiani – va al Governo da parte deglimobilisti italiani, per aver compreso come questa supertassa rappresenti un’anomalia il cui unico effetto è quello di distorcere e deprimere il mercatomobilistico nazionale, che – ricordo – annovera, tra l’altro, i più prestigiosi costruttorimobilistici mondiali. La sua abolizione riconsegnerà piena libertà nella ...

