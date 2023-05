Accusa | rischiosi per la salute | nel tarantino sequestro di circa 145mila esemplari di prodotti Guardia di finanza

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 11 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali ubicati neicomuni di Manduria, Avetrana, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe e Sava, controlli a contrasto dellavendita al pubblico dinon conformi e potenzialmente dannosi per lapubblica.Gli interventi effettuati dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre complessivamente aoltre 145.000, tra i quali bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste dal“Codice del Consumo”.Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che idestinati al consumatore, commercializzati sulterritorio nazionale, riportino quanto meno le indicazioni ...