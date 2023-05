(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Unè morto dopo essere statoalla pancia in una lite per futili motivi a Varago di Maserada, nel Trevigiano. Per l'aggressione al giovane di origine marocchina che studiava a Treviso sono stati portati nella caserma dei Carabinieri per essere sentiti due minorenni e un maggiorenne. L'arma del delitto è stata ritrovata vicino al cadavere,ladel paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Suem 118.

Accoltellamento a Varago , frazione di Maserada di Piave ( Treviso ), c'è un morto . Il fatto è accaduto oggi, 11 maggio, poco prima delle 18,la chiesa, all'esterno di un'abitazione non lontana dall'Hotel Ristorante Dotto. La lite tra giovani, morto un 17enne La tragedia alla fine di una lite che si è scatenata per motivi ancora in ......per raggiungere Massimo sulle scale del loro condominio dove lo ha ripetutamentesino ... ammettendo anche chela strage di Torremaggiore ci sarebbero anni di sofferenze e molestie. '...... hanno bloccato i 5 e hanno trovatoun muretto una scatola con 40 proiettili marca Browning calibro 7,65. Nel pomeriggio di martedì 2 pomeriggio, un uomo è statoin via ...

Accoltellato dietro una chiesa, muore un 17enne marocchino AGI - Agenzia Italia

accoltellato a seguito di una rissa scoppiata, pare, per futili motivi. Immediato l'intervento del Suem, ma i sanitari non hanno potuto che constatare la morte del ragazzo, che hanno trovato riverso ...Maserada sul Piave, comune in provincia di Treviso, è stato scosso da un tragico evento. Un violento accoltellamento ha avuto luogo nella frazione di Varago, causando la morte di una persona. La trage ...