Abruzzo | in bici tra gli orsi marsicani | la maratona che attraversa le aree protette del territorio

(Di giovedì 11 maggio 2023) commenta Se in Trentino si discute sulla sorte dell' orsa Jj4 responsabile della morte del runner Andrea Papi , inglinon rappresenterebbero un problema per l'uomo. Anzi l' orso ...

...di ' Controcorrente ' il biker Flavio D'Alessandro - noi viviamo nel Parco Nazionale d'e il ... 'Quando siamo inc'è un po' di preoccupazione, ma è più forte la speranza di incontrare l'...Dopo i primi 90 chilometri il giro entrerà ina Castel di Sangro, e la corsa proseguirà per ... Villa Comunale 14 maggio dalle 9 alle 12 "  passeggiata sportiva/amatoriale/culturale inper ...

Se in Trentino si discute sulla sorte dell'orsa Jj4 responsabile della morte del runner Andrea Papi, in Abruzzo gli orsi non rappresenterebbero un problema in relazione alla convivenza con l'uomo. Anz ...Da Roccaraso al Gran Sasso, passando per Sulmona e Popoli: tutto pronto per una nuova festa ai campioni del ciclismo ...