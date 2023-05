ABF insieme alle aziende | dai team building alla scoperta del binomio caviale–bollicine

(Di giovedì 11 maggio 2023) ABF, da sempre riferimento sul territorio Bergamasco per i servizi a sostegno della formazione professionalizzante e dell’occupazione dei cittadini, è sempre più vicina anche ai fabbisogni aziendali. Per levengono pensati e organizzati sia corsi “su misura”, progettati ad hoc sulla base delle specifiche esigenze formative sia momenti di incontro e attività ricreative volti a motivare la squadra di lavoro. Grande slancio ha avuto, infatti, negli ultimi anni la richiesta diaziendali soprattutto nel settore HO.RE.CA. E i laboratori di show-cooking, dotati di singole postazioni e attrezzature individuali, nonché i laboratori professionali di cucina che si trovano nelle sedi ABF di Bergamo, Clusone e Treviglio, sono la location perfetta per mettersi in gioco e realizzare un progetto condiviso. L’apprendimento ...

...con cui ha concluso il progetto e durante il quale ha potuto esperire il tema del conflitto... afferma il fondatore Andrea Bocelli, 'a nome mio e dell'intero teamringrazio di cuore Borrell ...Buoni Fruttiferi postaliai libretti di risparmio sono la forma investimento più usati ... oIn particolare, il progetto 'Talent4You' prevede l'attivazione di una Call for Ideas annuale ... come diceva proprio La Pira, 'la città non è un cumulo di casuali pietre ma unorganico e ...

“ABF è fatta di storie” recita la nuova campagna di comunicazione ... Media Key

La luna diventata una colonia mineraria, non un mondo ideale, ma una realtà depressa, con contratti capestro per chi ha accettato di andarci a vivere sperando in un futuro migliore. (ANSA) ...Il gossip vorrebbe Shakira già alle prese con nuove frequentazioni romantiche dopo la separazione dall’ex marito Piqué. La cantante colombiana è stata avvistata in compagnia di Tom Cruise a bordo gara ...