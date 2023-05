A zig-zag sulla Pontina | camionista semina il panico

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 11 maggio 2023) Latina – Un automobilista in transitoss148 “”, carreggiata sud, altezza Borgo Montello, ha segnalato alla Sala Operativa sezionale della Polizia Stradale di Latina di essere preceduto da un mezzo pesante di colore bianco, il cui conducente non riusciva a conservare il corretto orientamento di marcia, con repentini ed apparentemente ingiustificati cambi di corsia, causando notevoli turbative per gli altri utenti in transito, al momento,Statale. L’operatore radio, dopo aver invitato l’automobilista segnalatore a porsi a giusta distanza dal mezzo industriale in questione, ha inviato in zona due pattuglie comandate di vigilanza stradale, nonché altro equipaggio in servizio munito di autovettura con colori di serie. Alle successive ore 10,50, al km.75+700, personale dipendente in borghese, dopo aver provveduto a creare ...