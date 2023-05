A Salerno l’iniziativa “Ben-essere Mamma” 2023

Leggi su zon

(Di giovedì 11 maggio 2023) In occasione della Festa della, il Servizio Integrativo per la Prima Infanzia “Mamme in rete” ed il Centro Socio Aggregativo “Il Girasole”, organizzano in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Febe” e Casa Rifugio “La Crisalide”“Ben-” che si terrà venerdì 12 maggio alle ore 16:00 presso la terrazza del Bar “Imbarchiamo”, pontile Edilport, Molo Manfredi a. L’evento è dedicato alle mamme che, nel corso di questo pomeriggio di relax e ben, potranno partecipare gratuitamente ad una lezione di pilates seguita da aperitivo. Interverranno Luisa Citro Calabrese, comitato pari opportunità ordine degli avvocati di Nocera Inferiore e Lucia Scannapieco, Presidente C.A.M. telefono azzurro. Sarà ...