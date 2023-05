A rischio i pazienti critici sulle ambulanze 118 senza medico a bordo | l’auspicio dei sindacati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma delle seguenti segreterie aziendali: ANAAO-ASSOMED: dott. Diego Marino, CGIL Medici: dott.ssa Gioconda Aceto, FEDERAZIONE CIMO-FESMED: dott. Emilio Tazza, CISL Medici: dott.ssa Rosanna Papa, FASSID-AUPI: dott. Ermenegildo De Angelis, FVM: dott. Angelo Zerella, UIL FPL: dott. Pierluigi Vergineo. La nota – “In relazione alla riorganizzazione del Servizio 118 della ASL di Benevento, questa Intersindacale Sanitaria ha già espresso parere negativo in occasione dell’incontro convocato dalla ASL per l’informativa Sindacale. Il progetto elaborato dal Responsabile della Centrale Operativa, in cui si prevede di demedicalizzare ben seisu dieci e di esternalizzare il servizio con tre auto mediche, non trova alcuna giustificazione con la carenza di personale. I medici ...