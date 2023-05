A Inzaghi "non si può rimproverare nulla". L'Inter secondo Marotta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Conferma, non rinnega Conte e fa i complimenti a Spalletti. Giuseppe, amministratore delegato dell', è stato ospite all'evento Il Foglio a San Siro, subito dopo essere stato nominato Cavaliere della Repubblica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Il coronamento di 24 ore perfette, iniziate con la vittoria nel derby di Champions League: “Siamo contenti ma non euforici, la prestazione è stata positiva, un exploit merito di. Abbiamo avuto un approccio più determinato e colto le opportunità, destabilizzando il Milan. Prima abbiamo fatto gol e poi abbiamo controllato”. Guai però a sentirsi già a Istanbul: “Nello sport mai dire mai: ricordo la partita tra Juve e Real dove rimontammo la sconfitta in casa dell'andata (0-3) e fummo beffati solo da un rigore molto generoso all'ultimo ...

...di B La Corte d'appello della Figc ha ridotto da 7 a 5 i punti di penalizzazione della Reggina a causa delle quote IRPEFpagate. Ecco come cambia la classifica, con la squadra di Pippo...Il gioco espresso è quello che vuole Simone (, ndr) e per farlo serve un'ottima situazione fisica e mentale. Il calcio comunque è bizzarro, altrimentisarebbe divertente - aggiunge Bonolis ...Maneggiarla senza ustionarsi è diventato complesso, maimpossibile. Al ritorno servirà allora l'... Perchèsi chiude a cinque e sbatte i suoi in porta con tre passaggi. Ieri il solco tra ...

Marotta: “Inzaghi non a rischio, attore principale di stagione positiva. Derby Vinta tappa” fcinter1908

“Ausilio e Baccin hanno fatto un ottimo lavoro nell’individuare elementi cha hanno inciso poco economicamente, ma fondamentali per la squadra. La sostenibilità richiede queste operazioni”, dice a Il F ...La conferma del tecnico non è in discussione dopo la vittoria nell’andata della semifinale di Champions. Ma c’è una macchia sulla stagione: “In campionato siamo stati spettatori del Napoli”.