A Crotone si viaggia con la fibra di Windtre

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 maggio 2023 –espande la copertura ultraveloce in Calabria e porta la tecnologia FTTH di Open Fiber a, località nota come “città di Pitagora” che affonda le radici nella storia antica e si affaccia sul Mar Jonio. Con l’ampliamento della connessione inotticaconferma il proprio impegno nel contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “l’arrivo della copertura ultrarapida aoffre a cittadini, turisti e imprese del territorio un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per qualità e affidabilità. La rete inottica – continua il manager – rappresenta ...

Il tutto all'interno di un mercato turistico che - secondo Demoskopika -a tutta velocità ... Cinque addetti allo scalo e dieci operatori unici presso l'aeroporto Pitagora diIsola di ......piccolo e con meno offerta si traduca necessariamente in una peggiore esperienza per chi. ...con un punteggio di 1 su 8. Chissà che alcuni aeroporti non risalgano alcune posizioni con l'...... sito a Pescara , con qualche volo in più rispetto allo scalo precedente, circa 300 e 18 destinazioni di volo, ma con la mancanza degli stessi servizi dello scalo di. Al terzo posto di questa ...

Migranti, 164 sbarcano a Crotone. Erano in viaggio da 4 giorni su uno yacht di lusso RaiNews

Sia lo scalo pitagorico che quello della Sibaritide sono ufficialmente fuori dal grande network dei trasporti trans-europeo. Ma se nel primo arrivano navi da crociere a go-go, il secondo continua a ri ...