A 102 anni porta un mazzo di fiori alla moglie in ospedale | il video commuove il web

... che si aggiungono aiferiti, che il 28 maggio 1974 vennero travolte dall'esplosione dell'... a rischio la sentenza sull'ex Nar Cavallini perché i giudici hanno superato i 65L'inchiesta - Si ...Sono tre gli ultra centenari sul territorio, una donna die un uomo e una donna di 101. 'Segno che a Montemurlo si sta bene e si vive a lungo', conclude il sindaco Calamai....4 milioni nel 2022 rispetto ai 17,7 milioni del 2021 (+100%); cumulativamente in 5sono stati ... 15 "Call for Impact", raccolto 1.266 candidature e finanziatopercorsi di incubazione/...

A 102 anni va a trovare la moglie in ospedale con un mazzo di fiori: il video incanta i social Il Fatto Quotidiano

C’è lo strumento del riscatto della laurea che può essere sfruttato dai lavoratori per andarsene in pensione con Quota 103 ...Una forza incredibile e un amore per il proprio territorio da far invidia a chiunque. Oggi raccontiamo dell’iniziativa voluta da Michele Scannone, arzillo anziano 102 anni di Moliterno, che nei giorni ...