730 | arrivano le modifiche e se sbagli ci sono sanzioni | cosa sapere e cosa evitare

Siamo vicini alla presentazione del modello 730. Sempre controllare che nel modello 730 le informazioni corrette. Il modello 730 della dichiarazione dei redditi è la versione maggiormente user friendly a disposizione dei lavoratori e dei pensionati che devono consegnarla ogni anno. Il modello precompilato prevede che il contribuente si limiti a inserire nel documento i dati relativi a entrate e uscite dell'anno corrente.

Precompilata 730: quando arrivano i rimborsi Notizie.it

In tanti si stanno chiedendo quando arrivano i rimborsi Irpef relativi al 730 del 2023. Eppure la dichiarazione dei redditi può essere inviata solo a partire da oggi 11 maggio. Per quanto è stata stab ...A partire dall'11 maggio, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato. Quando si ottengono gli eventuali rimborsi