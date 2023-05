365 giorni con Maria | 11 maggio La statua miracolosamente torna al suo posto da sola

(Di giovedì 11 maggio 2023) La Madonna del Frassino appare tra la boscaglia ponendo fine alle sofferenze di un popolo e dando inizio a una straordinaria devozione. Ma proprio in quel momento sta per accadere qualcosa di inaspettato. L’evento risale a quando Austria, Francia e Spagna si allearono, seppure in maniera segreta, con l’intenzione di assalire la Serenissima Repubblica di L'articolo proviene da La Luce di

Oggi, quasidopo, l'appuntamento si rinnova con gli stessi promotori, alzando l'asticella di sfida parlando di nuove prospettive ed nuove esperienze per dare vita a inediti spazi di ...Negli ultimi settesi sono registrati in Toscana 1.145 nuovi casi di Covid - 19 e 21 nuovi decessi: 14 uomini e ... Sono 5.le persone che risultano ancora positive. I guariti crescono dello 0,...Promuovere investimenti, efficaci e inclusivi, nella formazione. Garantire competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro e alle aspirazioni dei lavoratori. E attrarre persone provenienti da ...

Anno europeo delle competenze: in Emilia-Romagna un ... sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Due anni per una mammografia di screening, tre mesi per un intervento per tumore all'utero che andava ...Firenze: Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.145 nuovi casi di Covid-19: 293 confermati con tampone molecolare e gli altri 852 con test rapido. Escludendo i tamponi di controllo, ...