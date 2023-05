11 maggio 1947 | L’ItalTorino contro l’Ungheria

(Di giovedì 11 maggio 2023)L’11del, la nazionale giocò. In quella partita 10 giocatori del “Grande Torino” iniziarono dal 1?. Una sorta di ItalTorino che è stata ricordata sui social e che difficilmente tornerà. Ecco il post: L’11del, l’Italia scese in campocon 10 giocatori granata nella formazione titolare ? Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ferraris II. Un record straordinario, forse irripetibile. Grande Torino.#SFT pic.twitter.com/nBJQtai2Ft — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) May 11, 2023 L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Dal 26al 14 luglio 2023, Antonia Jannone Disegni di Architettura presenta HALF EARTH , la nuova mostra dell'architetto, artista e educatore Steven Holl (Washington,) a cura di Steven Holl ...Sin da quando ha ottenuto l'indipendenza nel, il Pakistan ha dovuto lottare contro l'... Khan è stato arrestato il 92023 dalle truppe paramilitari in un'operazione che ha visto gli agenti ...... - - > Domenica 28alla stessa ora sarà la volta del reading teatrale che dà il titolo alla ... moglie di Vito Pipitone, sindacalista marsalese ucciso dalla mafia nel; a Felicia Bartolotta, ...

11 maggio 1947: il Grande Torino si veste di Azzurro Torino Granata

Firenze, 11 maggio 2023 – Era l’11 maggio del 1947, una data storica per gli appassionati delle auto e del Cavallino. Quel giorno infatti la prima auto in assoluto costruita da Enzo Ferrari, ex dirett ...Ogni collezione cruise è un'opportunità per Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, di celebrare il know-how e le culture del mondo. (ANSA) ...