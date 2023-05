Ztl Roma fascia verde | Gualtieri | «Il Gpl potrà circolare | pronti a rivedere il modello per evitare un colpo sulle fasce più deboli»

'La megaa cui sta pensando il sindaco diimpedirebbe a moltissimi cittadini di entrare in città per fare il loro lavoro. Vietare auto e furgoni non aiuta l'ambiente ma crea soltanto disagio, ...Questo è uno dei messaggi apparsi su una pagina dei Comitati che si oppongono allaFascia Verde di. Nel pomeriggio, alle 17, in piazza del Campidoglio, è il giorno della protesta. In ...In realtà non è ancora chiaro che cosa cambierà, ma ieri il Campidoglio ha ufficializzato di voler rivedere l'istituzione dellaFascia Verde.

Nuova Ztl Roma, il Campidoglio: «Siamo pronti a cambiare». Tensione con la Regione ilmessaggero.it

Ztl fascia verde, ultime notizie - Con l'avvento della Ztl Fascia verde «tante persone si stanno rendendo conto ora che la loro macchina non può circolare, ma molte erano vietate ...«La mega Ztl a cui sta pensando il sindaco di Roma impedirebbe a moltissimi cittadini di entrare in città per fare il loro lavoro. Vietare auto e furgoni non aiuta l’ambiente ...