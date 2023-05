Zelda Tears of the Kingdom | Trama e personaggi svelati

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il lancio diof theè ormai imminente e, in attesa dell’uscita, Nintendo ha svelato alcune informazioni sul gioco. Link, il leggendario protagonista di The Legend of, si prepara ad affrontare una nuova avventura per proteggere Hyrule da una nuova minaccia. Grazie alle sue nuove abilità e poteri, Link affronterà con coraggio e determinazione il male che minaccia il regno. Nuovi dettagli suof theprima del lancio Tuttavia, Link non sarà solo in questa epica battaglia:, la Principessa di Hyrule, sarà al suo fianco come sempre, ma potrebbe avere un ruolo ancora più importante di quello svolto in Breath of the Wild. Ganondorf, l’antagonista storico della serie, farà di tutto per gettare Hyrule nel ...

Nintendo ha svolto un lavoro davvero imponente con questa generazione e considerando cheof the Kingdom ancora non è uscito, siamo dinanzi a uno dei periodi storici migliori in assoluto ...L'anno fiscale 2022 si è concluso a fine marzo, e fortunatamente per Nintendo, il 2023 si apre con il lancio dell'attesissimo The Legend ofof the Kingdom.La riduzione è legata principalmente alle minori vendite di console e videogiochi, che potrebbero calare ulteriormente nel 2023/24, a meno che The Legend ofof the Kingdom e Pikmin 4 non ...

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la nuova pubblicità vi mostra come vi sentirete giocando Multiplayer.it

Il lancio di Zelda Tears of the Kingdom è ormai imminente e, in attesa dell'uscita, Nintendo ha svelato alcune informazioni sul gioco. Link, il leggendario ...Il sequel del tanto atteso sequel di Breath of the Wild ovvero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è trapelato, ma soprattutto stato condiviso su vari siti di pirateria. Nonostante la nota ferm ...