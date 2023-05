WWE | Il torneo per il titolo salva gli ascolti di Raw dai Playoff NBA

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La puntata di lunedì di WWE Raw ha ottenuto 1,79 milioni di telespettatori e lo 0,51 nella fascia demografica 18-49. Ancora una volta, lo show ha avuto un’ottima seconda ora e, sebbene il pubblico sia calato leggermente nella terza ora, il numero deve essere considerato buono se si considera che la partita deiNBA Golden State Warriors vs. LA Lakers ha ottenuto 7,52 milioni di telespettatori nella terza ora. La ripartizione per ora: 20:00: 1,78 milioni di spettatoriORE 21:00: 1,91 milioni di spettatori22:00: 1,67 milioni di spettatori Raw si è piazzato al quarto posto nella serata via cavo, battendo tutto tranne iNBA su TNT. La partita New York Knicks-Miami Heat nelle prime due ore ha ottenuto 4,56 milioni di telespettatori e l’1,53 nella fascia 18-49, mentre la partita Warriors-Lakers ha ottenuto il 2,71 nella fascia ...