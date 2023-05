(Di mercoledì 10 maggio 2023)è statanel primo round dell’NXT Women’s Championship Tournament per mano di Tiffany Stratton, dopo che quest’ultima l’ha colpita con il suo Moonsault. Nulla da fare, dunque, per l’ex Toxic Attraction, che dopo l’episodio di NXT si èta con i fan sul suo account Instagram. Ecco come. Primi rimpiantiindy per lei? “I miss PK”… Priscilla Kelly, vero nome della, è stato anche il ring name della lottatrice prima dell’approdo in WWE del 2021, quando ha firmato per il roster giallonero. Ed il messaggio nella stories (successivamente cancellata) lascia poco spazio all’immaginazione: “Mi manca essere PK (Priscilla Kelly)“. Che sia solo frutto di frustrazione a livello creativo o qualcosa di più non possiamo saperlo ma resta il fatto che, dallo ...

WWE: Gigi Dolin (sconfitta) si sfoga sui social… rimpiangendo in tempi delle indy! Zona Wrestling

Gigi Dolin è stata sconfitta nel primo round dell'NXT Women's Championship Tournament per mano di Tiffany Stratton, dopo che quest'ultima l'ha colpita con il suo Moonsault. Nulla da fare, dunque, per ...The final match of the NXT Womens Championship tournament will take place at WWE NXT Battleground premium live event on Sunday, May 28.