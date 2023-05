WWE | Al via senza sorprese il torneo per il titolo femminile NXT | grande prova di Tiffany Stratton

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di tornei in WWE, dopo il via delper l’assegnazione del World Heavyweight Champion anche stanotte ad NXT è iniziato un, ovviamente meno importante di quello del main roster, ma di fondamentale importanza per il futuro della divisionedel roster bianco-oro. Parliamo delche assegnerà ildi NXT, reso vacante la scorsa settimana da Indi Hartwell dopo il passaggio nel main roster. Otto le partecipanti al via, da una parte, Gigi Dolin, Roxanne Perez e Jacy Jayne, dall’altra Lyra Valkyria, Kiana James, Fallon Henley e Cora Jade, con due match disputati stanotte, uno per lato di tabellone.mantiene il focus Il primo match disputato è stato quello tra ...

L'ex wrestler dellaTrenesha Biggers, nota principalmente con il nome d'arte di Rhaka Khan, ha ... La Biggers sostiene che i due abbiano inviato tre uomini che l'hanno portatacon la forza dalla ...A stimolare precocemente Rhodes verso questafu un libro: ' Mangia questo, non quello '. Quando lavoravo con la, quel libro era una cosa importante perché la preparazione dei pasti non era ...... con i suoi commenti ai match disu Italia 1 negli anni '90! " Una leggenda lo vorrebbe ex agente Cia all'epoca in cui era in Cile, come ha ricordato al Corriere: ' Questo perché sono andato...

WWE Smackdown Report 05/05/2023 Latino Heat Tuttowrestling

I due show che la WWE ha svolto a Porto Rico la scorsa settimana sono stati un successo anche grazie al calore del pubblico che è stato incredibilmente partecipe sia a SmackDown che a Backlash. Lo ste ...Arriva un nuovo altolà al progetto di fusione e privatizzazione degli aeroporti sardi. La Regione ha negato il via libera al bilancio 2022 della Sogaer (che gestisce lo scalo di Cagliari) e ha mandato ...