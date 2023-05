WTA Roma 2023 | si chiude il primo turno | debutto per sette italiane | torna la Giorgi | occhio a Badosa e Svitolina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La seconda giornata del torneo femminile degli Internazionali d’Italia sarà dedicata in buona parte alle. Delle venti partite che si giocheranno in questo 10 maggio, cheranno lata delazzurre saranno protagoniste in campo, due con l’onore del campo centrale. Ad aprire le danze sarà Sara Errani, che incrocerà le armi con Anastasya Pavlyuchenkova, avversaria con cui non vince dal lontano 2015, per sfidare poi Iga Swiatek, mentre in serata avremo il rientro in campo di Camila: da capire le condizioni della marchigiana, che affronterà la qualificata Arantxa Rus per garantirsi il secondocon la russa Ekaterina Alexandrova. Delle altre azzurre, il match su cui nutrire più speranze è quello di Elisabetta ...