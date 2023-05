Whatsapp | il microfono acceso ci spia di notte? L' inquietante scoperta dell' ingegnere di Twitter

... c'è chi ha ricevuto 80 contravvenzioniacceso Nel tweet l'ingegnere mostra uno screenshot in cui ci sono vari orari della notte in cuiavrebbe attivato il, senza che lui ...Google ehanno ufficialmente riconosciuto di essere a conoscenza di un bug che mostra agli utenti Android accessi ingiustificati e continui alda parte di, anche quando l' app non è in uso. Questa problematica ha fatto la sua comparsa per la prima volta un mese fa , ma recentemente ha ricevuto maggiore attenzione dopo che ...Dietro l'accusa, l'allarme dell'ingegnere di Twitter (ex Google) Foad Dabiri che ha segnalato accensioni deldel servizio di Meta mentre stava dormendo. Conche ha imputato il ...

WhatsApp accede al microfono mentre stai dormendo WIRED Italia

Possiamo fidarci dell'app sul nostro smartphone, che con molta probabilità, usiamo più di ogni altra applicazione Stiamo parlando di WhatsApp e la risposta - secondo Elon Musk ...Twitter si prepara a introdurre una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di effettuare chiamate audio e video dalla piattaforma.